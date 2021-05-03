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football
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Official Visit Profile: Lance Holtzclaw
Sean Williams
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VandySports
Recruiting Editor
Vanderbilt is starting to schedule June official visits with their top targets, one of those making the trip to Nashville from the west is Desert Ridge (Ariz.) edge rusher Lance Holtzclaw.
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