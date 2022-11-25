News More News
{{ timeAgo('2022-11-25 12:19:44 -0600') }} football Edit

Recruiting Notes - Nov. 25th

Justin Angel • VandySports
Staff

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM VANDYSPORTS.COM SUBSCRIPTION!

We've got the latest on Vanderbilt's recruiting efforts in the state of Texas - including their pursuit to flip a Big 12 commitment along with a running back target that has set an official visit. Also, it's transfer portal season and Vanderbilt has their eyes on an All-Ivy League performer.

GET THE LATEST HERE IN THE COMMODORE WAR ROOM

*****

- Talk about it inside the COMMODORE WAR ROOM

- SUBSCRIBE TO OUR PODCAST on Libsyn

- Subscribe to our YOUTUBE CHANNEL

- Follow us on Twitter: @VandySports, @ChrisLee70, @SeanW_Rivals, @JAngel_Rivals

- Like us on FACEBOOK

- SUBSCRIBE to VandySports.com

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}