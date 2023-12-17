Advertisement
News More News
ago football Edit

Utah QB transfer Nate Johnson heading to Vanderbilt

Sean Williams • VandySports
Recruiting Editor
@SeanW_Rivals

Vanderbilt took a big step to replenish their quarterback roster depth on Sunday night as former Utah signal-caller Nate Johnson announced his commitment to the Commodores.

GET THE INSIDE SCOOP EVERY DAY WITH YOUR PREMIUM VANDYSPORTS.COM SUBSCRIPTION!

Advertisement

A redshirt freshman this past season, Johnson appeared in eight games for the Utes, earning three starts. He finished the season with 499 passing yards (39-of-72) with three touchdowns while also rushing for 235 yards and four scores.

During the 2022 season, Johnson appeared in four games while maintaining his redshirt.

With Johnson in the fold, he's likely the leading candidate to become the starter for Vanderbilt next season as the Commodores return just true freshman Drew Dickey on the roster combined with incoming 2024 commits Jeremy St-Hilaire and Whit Muschamp.

Johnson will have three years of eligibility remaining.

*****

- Talk about it inside the COMMODORE WAR ROOM

- Subscribe to our YOUTUBE CHANNEL

- Follow us on Twitter: @VandySports, @ChrisLee70, @SeanW_Rivals, @JAngel_Rivals, @Joey_Dwy, @Drew_Toennies, @BillyDerrick10

- Like us on FACEBOOK

- SUBSCRIBE to VandySports.com

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement