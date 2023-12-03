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Vanderbilt football transfer portal tracker

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Here's an updated look at who Vanderbilt is losing and gaining from the transfer portal.

Photo credits:

Angelina Alcantar, Randy Sartin, Andrew Nelles, Petre Thomas, Steve Roberts, George Walker, Vanderbilt athletics, Helen Comer.

Transfer additions:

Zaylin Wood, MTSU.

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Departures:


AJ Swann

Angelina Alcantar
Angelina Alcantar (Angelina Alcantar)

Ken Seals

Walter Taylor

Patrick Smith

Will Sheppard

Jayden McGowan

London Humphreys (expected but not announced)

Gamarion Carter

Kevo Wesley

Barrett Maddox

Nate Clifton

Ethan Barr

Daveon Walker

Savion Riley

Jacob Lurie

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