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football
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Vanderbilt in pursuit of versatile defender Miguel Mitchell
Sean Williams
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VandySports
Recruiting Editor
Vanderbilt extended an offer to Oxford (Ala.) safety Miguel Mitchell back on February 24th and the Commodores have been pushing hard for the 6-foot-3, 200-pound prospect ever since."The first time ...
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