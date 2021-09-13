 VandySports - VIDEO: Bruno and Chris's thoughts from the win over CSU
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VIDEO: Bruno and Chris's thoughts from the win over CSU

Chris Lee • VandySports
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@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

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