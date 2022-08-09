 Clark Lea Vanderbilt
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VIDEO: Clark Lea, after Tuesday's practice

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Coach Clark Lea speaks with the media after Tuesday's practice

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