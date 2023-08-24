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VIDEO: Clark Lea pre-Hawaii Thursday media availability

Billy Derrick • VandySports
Staff Writer
@billyderrick10

Vanderbilt head coach Clark Lea speaks to the media one final time ahead of Saturday's matchup vs. Hawaii. Kickoff is set for 6:30pm CT at FirstBank Stadium.

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