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VIDEO: Clark Lea's pre-Alabama press conference

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Full video of Clark Lea's press conference on Tuesday before the Alabama game.

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