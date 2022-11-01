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VIDEO: Tim Corbin's press conference, Nov. 1

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

See the entirety of Tim Corbin's press conference, coming after scrimmage wins vs. Samford and Arizona State.

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