 Vanderbilt Commodores Football - VIDEO: Uniform Reveal and Fashion Review
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VIDEO: Vanderbilt uniform fashion review

Chris Lee and Sean Williams
Rivals.com

Chris Lee and Sean Williams of VandySports.com go in-depth on Vanderbilt's new uniforms - the good, the bad, and everything in between. Plus, a salute to the wonderful uniforms of Vanderbilt teams of past.

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