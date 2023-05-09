News More News
{{ timeAgo('2023-05-09 18:26:56 -0500') }} basketball Edit

Michael Curry has departed from the Vanderbilt coaching staff

Joey Dwyer • VandySports
Staff Writer
@joey_dwy

Vanderbilt’s turnover hasn’t just been limited to players this off-season.

Seven Commodores have departed from the program as well as two assistant coaches including Michael Curry, who has departed from the program, a source told Vandysports.com

Curry alongside Crean in his time at Georgia. (Joshua L. Jones via Imagn Content Services, LLC)
Curry alongside Crean in his time at Georgia. (Joshua L. Jones via Imagn Content Services, LLC) (Joshua L. Jones via Imagn Content Services, LLC)

Curry also isn’t listed on Vanderbilt’s staff directory.

The former Vanderbilt assistant joins Adam Mazarei as the second coach to leave the program this off-season.

Curry spent two seasons at Vanderbilt and worked largely with the Commodores’ big men.

The former Vanderbilt assistant also played 12 seasons in the NBA and is the former head coach of the Detroit Pistons as well as Florida Atlantic.

Vanderbilt filled Mazarei’s role with former Georgia Tech assistant Anthony Wilkins, it now has another staff vacancy.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}