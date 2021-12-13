 Vanderbilt Commodores Football Recruiting - Savion Riley commits to Vanderbilt
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Savion Riley commits to Vanderbilt

Chris Lee • VandySports
Publisher
@chrislee70
Founder and publisher at VandySports.com since 2003.

Vanderbilt got a commitment from Kennesaw, Georgia three-star prospect Savion Riley on Monday.

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Riley, who was committed to Duke until Dec. 12--days after coach David Cutcliffe announced his retirement--is expected to be a defensive back at Vanderbilt.

Riley becomes the 23rd commitment in the Commodores' 2022 class, and the fifth defensive back in the class, joining Trudell Berry of Baytown (Tex.) Lee, Quince Orchard (Md.) safety Steven Sannieniola, cornerback Quantaves Gaskins out of Hapeville Charter (Ga.), and Jeffrey Ugo out of George Ranch (Tex.).

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